Gabriel Milito, director técnico de Chivas , explicó los motivos por los cuales su refuerzo Efraín Álvarez, y quien heredó la playera con el dorsal número 10 , no ha sido titular en los primeros dos partidos de su equipo en la Liga MX Apertura 2025 .

Las declaraciones las dio previo al juego del Guadalajara ante New York RB dentro de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025 que da tres boletos directos a la siguiente edición de la Concacaf Champios Cup.

¿PERO CUÁNDO VA A DEBUTAR EFRAÍN ÁLVAREZ EN LA ALINEACIÓN TITULAR DE CHIVAS?

Gabriel Milito fue cauto con los tiempos para que su jugador participe desde el inicio en el 11 del Chivas y la posibilidad de que lo haga en esta Leagues Cup, donde además de enfrentar al New York RB también se medirá ante Charlotte FC y FC Cincinnati.

“Tiene que ver con que él no estuvo en la pretemporada, sí participó en la Copa Oro que salió campeón, pero contó con pocos minutos y también los entrenamientos en esa clase de competencia no se puede apretar demasiado porque enseguida viene el siguiente partido.

“Es un tema que he hablado con Efraín, me gustaría que alcance el nivel físico y de dinámica del resto de sus compañeros. O como pasó con Piojo que no hizo pretemporada pero sí participó en todos los juegos de la selección y llega en ritmo”, indicó Milito.