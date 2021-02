Tras la valiosa victoria de 1-0 que obtuvo ante el Valladolid , Zinedine Zidane aseguró que en Real Madrid no piensan arriesgar a un jugador que no está en totales condiciones para jugar, pero aún se la harán estudios a Karim Benzema , por lo que existe una posibilidad de que esté listo para la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League .

"Veremos mañana, mañana que tiene otra resonancia, está mejor. No te puedo decir, (si está descartado), no vamos a arriesgar. Si no puede estar, no estará", señaló el director técnico de los blancos.