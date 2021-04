Zidane fue contundente: "Nosotros no hemos ganado nada"

Con 66 puntos el Real Madrid se ubica como líder de LaLiga a la espera de lo que pueda hacer el Atlético de Madrid ante el Betis ; sin embargo, Zinedine Zidane no echa las campanas al vuelo pues sabe que todavía queda mucha competencia por delante por lo que aseguró que el triunfo en contra del Barcelona no cambia nada y seguirán trabajando para mantenerse en la pelea.

"Pero nosotros no vamos a cambiar nada, tenemos que seguir, no hemos ganado nada, es un partido, son tres puntos, no va a cambiar nada, estamos en la pelea como los demás", dijo en conferencia de prensa.