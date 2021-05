Suárez y Simeone con la puerta abierta para seguir en el Atlético

" Luis Suárez es magnífico, maravilloso, una persona excelente, lo ha demostrado en campo y después del partido con esas lágrimas y esa emoción que ha dejado para todos los españoles y el mundo. Es un gran jugador, una gran persona y un magnífico goleador. Si me preguntas por la renovación, te digo que está renovado y solo depende de él si quiere continuar o no, y creo que no va tener dudas", dijo el presidente del Atlético a 'Movistar LaLiga'.