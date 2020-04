Sergio Canales sueña con jugar con Carlos Vela en la MLS

“Intento vivir el momento, al día de hoy estoy muy bien en el Betis, pero he hablado con Carlos del sueño de poder jugar ahí (en la MLS) y es una liga que me ha atraído mucho”, indicó Sergio Canales en exclusiva para TUDN con Daniel Chanona.

“Con los (mexicanos) del Betis sí (mantiene estrecha relación), con Guardado es uno de los mejores amigos que he hecho en el futbol, sin lugar a duda. Con Diego Lainez me llevo muy bien, apenas llegó, es un chaval que tengo mucho cariño.

“ Carlos Vela la verdad que hablamos toda la semana, pero tanto Andrés como Carlos son dos de los mejores amigos que he hecho sin duda. Lo que ha hecho Carlos Vela fácil no es y no me parece una liga (la MLS) nada competitiva, con gente fuerte y lo que ha conseguido Carlos Vela ahí es un espectáculo”, añadió Sergio Canales.