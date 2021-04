Ronald Koeman no estará con el Barcelona en juegos cruciales

Tras el encuentro el propio Koeman señaló que no incurrió en ninguna falta de respeto en contra del cuerpo arbitral y descartó que haya utilizado alguna palabra ofensiva , no obstante parece que sus explicaciones no tuvieron ningún efecto pues la sanción no se hizo esperar.

"No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea", explicó el técnico.