Para Ronald Koeman, el Barcelona le tuvo “miedo” al Eibar

“Hay que reconocer que en la primera parte tuvimos problemas de salida de balón desde atrás, yo creo que no hemos intentado buscar a gente entre las líneas, había posibilidad de pasar el balón a profundidad a Martin (Braithwaite) y no sé por qué, puede ser por tener un poco de miedo, de arriesgar más e intentar jugar más arriba, pero al final es otra vez un partido donde hemos tenido suficiente oportunidades”, indicó el estratega holandés.

“Claro, nos faltaba un jugador como Leo porque marca diferencia desde hace muchos años, pero la sensación es que y me cansa a mi mismo decirte que ¿Cómo es posible que no hayamos ganado? Yo creo que tampoco es tan complicado, hemos creado bastante oportunidades, fallamos un penalti y regalamos un gol, el único tiro a portería que ellos tuvieron. Hay muchas cosas en contra”, dijo Koeman.

“Es una lastima que no pudimos ganar los tres puntos que era lo importante, la verdad que una cagada el gol que llevamos nosotros, no se puede conceder, una lástima que no pudimos sacar más en nuestra cancha.