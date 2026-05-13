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    Omar Montes, cantante español, revela que el papá de Lamine Yamal embarazó a su mamá

    El artista evadió a la prensa con una polémica declaración tras ser cuestionado por una supuesta infidelidad.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Omar Montes revela que papá de Lamine Yamal embarazó a su mamá

    Omar Montes, cantante español, está en el ojo del huracán al revelar que el papá de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, embarazó a su mamá María Ángeles.

    El famoso cantante, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, soltó la polémica declaración al ser cuestionado sobre una supuesta infidelidad.

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    “Tenemos un problema muy grave porque mi madre llegó a casa y nos contó lo que esperábamos. Mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal”, dijo Omar Montes en modo serio.

    La prensa no le creyó y buscaba indagar sobre su relación con su pareja Lola Romero, con quien volvió a ser visto tras haberlo dejado después de enterarse que habría embarazado a Rocío Martín, con quien la engañó, sin embargo, Omar Montes insistió en contar la historia entre su madre y el padre de Lamine Yamal.

    “Por lo visto, se comenzaron a seguir en Instagram y a raíz de eso… Yo no sé tampoco la ciencia. A mí me gusta el padre, no me disgusta para nada, lo veo una bellísima persona. Lo único que no me gusta es que se llevará a mi mamá a Barcelona, y a ver quién me hace ahora la cama, mis desayunos y mis cosas”, añadió el cantante español de 37 años.

    Mounir Nasraoui ni su hijo Lamine Yamal se han pronunciado a las polémicas declaraciones de Omar Montes, quien los habría utilizado para desviar la atención de la prensa.

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