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    Javi Navarro para cinco penales y Real Madrid lo llama al primer equipo

    El joven portero del conjunto merengue fue clave en la semifinal y en la final para obtener el título europeo juvenil, y fue convocado para el juego ante Alavés.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¿Quién es Javier Navarro? El héroe del Real Madrid en la Youth League

    Su plasticidad y alcance, sus reflejos e intuición, todo quedó de manifiesto en la semifinal y final de la UEFA Youth League. Javier Navarro y el Real Madrid debieron definir ambos partidos desde el manchón penal y el arquero detuvo cinco penales entre los dos juegos: tres al PSG y dos al Brujas.

    Tras semejante actuación, hasta Courtouis, el arquero titular del conjunto merengue ahora mismo lesionado, le dedicó unas palabras: "Grande Javi" escribió el belga en sus redes sociales. Y el mejor premio, ser parte de la convocatoria del primer equipo madridista ante el Alavés ante la inesperada lesión de Fran González.

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    Lunin y Mestre completan la plantilla de porteros.

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    ¿Quién es Javi Navarro?

    El hombre, que llevó a la obtención de su segunda Youth League al conjunto merengue nació el 25 de enero del 2007, está en el Real Madrid desde el 2019 proveniente del Unión Adarve y ha pasado por todas las categorías del club hasta la actual Juvenil A.

    No es la primera ocasión que lo convocan al primer equipo. De hecho, la primera ocasión fue en septiembre del 2025 para el duelo ante el Kairat Almaty de UEFA Champions League y desde entonces ha estado en varias ante las lesiones de los guardametas del equipo.

    Debutó ya también en el Castilla, ante la ausencia de Fran González, el titular que acudió al Mundial Sub 20, y ya también ha sido convocado por España Sub 19.

    Es un habitual en los entrenamiensos del primer equipo al lado de Courtois y Lunin que lo tienen en alta estima.

    Y desde el interior del club lanzan frases, citadas por el Diario AS, lanzan frases sobre él como, “es uno de los guardametas más prometedores de las últimas temporadas” y posee "un nivel de concentración espectacular” o esta otra, "lo tiene todo, es muy completo".

    Cierto, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 20230 e inició al final del año en la universidad la carrera de Administración y Dirección de Empresas.

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