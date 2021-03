Luis Suárez y Lucas Vázquez tuvieron un cruce de palabras que no llegó a más de milagro después de un primer tiempo donde el uruguayo marcó el 1-0, pero de igual forma no se le dio un posible penal al Real Madrid por una mano de Felipe .

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que el primer tiempo concluía y el goleador del Atético de Madrid le pedía al mediocampista del Real Madrid que no reclamara tras una jugada en la que pedían penal para los blancos.

Luis Suárez agitó una de sus manos y Lucas Vázquez solo sonrió. En la ruta a los camerinos, el intercambio de opiniones se calentó y las palabras pasaron al contacto físico. El delantero uruguayo alcanzó a empujar al hombre de Real Madrid , quien debió ser contenido para que la escena no pase a mayores, afortunadamente para todos.

“¿Te vas a quejar después de LaLiga del año pasado? Tiene tela chaval”, le reclamó Suárez a Vázquez según pudo verse en las imágenes de televisión, mientras el del Madrid contestó: “Es que si no, no la ganan. O la perdemos nosotros o no la ganan”, a lo que el Pistolero dijo: ¿Y cómo la ganaron ustedes?”