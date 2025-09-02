Video Antony rompe en llanto por la ¡pesadilla que vivió en el United!

El brasileño Antony fue presentado este martes como refuerzo estrella del Real Betis para la temporada 2025-26 en el barrio de Triana de Sevilla donde se dieron cita cientos de fans para darle una calurosa bienvenida.

En su rueda de prensa, Antony no pudo evitarlo y rompió en llanto al recordar la pesadilla que vivió en el Manchester United, donde incluso fue apartado del primer equipo al no entrar en planes del técnico Ruben Amorim.

“Todos estaban llorando (su familia), muy felices porque lo que pasó en Manchester solo yo sé cómo fue difícil… estar entrenando por separado.

“Pero eso hace parte de la vida, sabía que este momento iba a llegar. Son cosas que se quedan en el pasado y ahora estoy en el Betis que para mí es un sueño”, expresó entre lágrimas el brasileño que firmó un contrato por cinco años.

Antony, de 25 años, reconoció que tenía ofertas de otros equipos este verano, pero desde el día uno siempre quiso regresar al Betis donde estuvo cedido el semestre pasado y registró nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos.

Antony no tuvo éxito en su paso por el Manchester United que desembolsó la exorbitante cantidad de 95 millones de euros al Ajax para ficharlo en 2022.

El brasileño no logró consolidarse en los Red Devils y se marchó tras contabilizar 12 goles y dio cinco asistencias en 96 partidos.

Tras varias semanas duras de negociaciones, Betis logró el fichaje de Antony abonando 22 millones de euros a la cuenta del United.