¡Laporta ya tiene su gallo para sustituir a Ronald Koeman!

Información publicada por Deportes Cuatro señala que el exfutbolista del cuadro catalán ya ha sido contactado por el equipo para informarle sus intenciones y pedirle que no renueve su contrato con el cuadro catarí, aunque eso no sería un impedimento pues habría una cláusula de salida para emigrar al Barcelona.

Trascendió que el Presidente del equipo catalán no está conforme con lo que ha visto, aunado a que la expulsión del estratega en el último partido no cayó nada bien por lo que además del requisito del campeonato, también se espera que muestren una cara distinta a la que presentaron en los últimos partidos, algo que tiene sentido pues no es un secreto que Laporta no ve al holandés como el ideal para liderar el proyecto del club.