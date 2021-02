Koeman asegura que Lionel Messi necesita ayuda de sus compañeros

En lo que va de la temporada Lionel Messi ha marcado 18 de los 53 tantos que suma el Barcelona en la presente temporada de LaLiga ; sin embargo, Ronald Koeman considera que el argentino no debe ser quien cargue con el mayor peso del ataque del equipo, pues señaló que él solo tiene más goles que el resto de los delanteros en conjunto, por lo que cree que los jóvenes deben involucrarse más y no dejar la responsabilidad a los veteranos.

"No siempre lo pueden hacer solos. Leo Messi lleva 18 goles. Los otros atacantes, juntos, llevan la misma cifra. También necesita ayuda. No siempre hay que pedir a los mejores o mayores. La responsabilidad ha de ser a todo el equipo, no sólo a los mayores", explicó en conferencia de prensa.