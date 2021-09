En ese sentido Tebas, que acudió a la presentación de un acuerdo del organismo que dirige con Burger King, se refirió a la no llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco: "Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en LaLiga lo mejor".