LaLiga Obed recibe elogios de Diego Simeone previo al juego con el Real Madrid El técnico del Atlético de Madrid habló del jugador mexicano previo al derbi con el Real Madrid.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Obed Vargas recibe elogios de Diego Simeone previo al juego con el Real Madrid

Obed Vargas, previo al duelo entre el Real Madrid y Atlético de Madrid del domingo en LaLiga, recibió una serie de elogios del director técnico del cuadro colchonero, Diego Simeone.

"Muchas preguntas para el poco tiempo que llevo con él. Lo que sí veo es un chico muy educado, muy trabajador, muy respetuoso, humilde, muy avocado a querer mejorar. Todas esas son situaciones importantes para querer crecer", aseguró.

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Y añadió a continuación sobre lo que necesita para tener más minutos sobre el terreno de juego.

"El otro día hizo un partido bueno, a mi critero, de titular. Y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos y en los partidos que le toque participar para que cada día se adapte más a las diferencias más grandes que hay de dónde venía y donde está", finalizó.

Odeb Vargas recibió en la semana la convocatoria de la Selección Mexicana para jugar los partidos de preparación contra Portugal y Bélgica del 28 y 31 de marzo, próximos.

Por su parte, Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid en la Jornada 29 de LaLiga. El equipo merengue es segundo del campeonato con 66 puntos, tras los 70 del Barcelona, y el Atlético de Madrid es cuarto con 57 unidades.