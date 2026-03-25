Real Madrid Cristiano Ronaldo Jr. entrena con el Real Madrid en busca de un futuro fichaje El hijo de CR7 estuvo a prueba en la cantera merengue con miras a seguir los pasos de su padre.

Cristiano Ronaldo Jr. se entrenó con Real Madrid. Imagen Getty Images

Cristiano Ronaldo Jr. busca seguir los pasos de su padre y convertirse en una estrella del Real Madrid, donde CR7 es el máximo goleador histórico con 450 goles en 438 partidos.

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Según The Athletic, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo entrenó el martes con la Sub-16 del Real Madrid en busca de incorporarse a la cantera merengue en un futuro próximo.

Cris Jr. tiene 15 años y es delantero igual que su papá, actualmente forma parte de las fuerzas básicas del Al-Nassr y, anteriormente, ha jugado en la cantera de Juventus y Manchester United, clubes en los que CR7 ha pasado tras su salida del Real Madrid en 2018.

Cristiano Ronaldo Jr. nació en Estados Unidos, pero eligió representar a Portugal al recibir su primera convocatoria con la Sub-15 en mayo del año pasado. Su debut fue contra Japón en el Torneo Internacional Vlatko Markovic. Meses después fue llamado a la Sub-16.

Además de ser el máximo goleador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo ganó 16 títulos en nueve temporadas, incluyendo cuatro Champions League, tres de manera consecutiva.

El Bicho continúa recuperándose de su lesión en el tendón de la corva que lo dejará fuera del partido amistoso entre México y Portugal que reinaugurará el Estadio Banorte este sábado 28 de marzo.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo se prepara para el Mundial 2026, el último de su carrera, en donde buscará levantar el único título que le falta a su carrera. El delantero del Al-Nassr es el máximo goleador de la historia de su país con 143 goles en 226 apariciones.