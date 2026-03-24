LaLiga Moisés Caicedo desaira al Real Madrid: "Quiero ser leyenda del Chelsea" El mediocampista ecuatoriano no piensa en firmar con el club merengue por su compromiso con el Chelsea.

Video Moisés Caicedo desaira al Real Madrid por querer ser leyenda del Chelsea

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, fue cuestionado sobre un posible fichaje con el Real Madrid después del Mundial 2026 donde participará con la Selección de Ecuador.

Caicedo está concentrado con La Tri en Madrid para los amistosos de esta fecha FIFA de marzo contra Marruecos en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, y posteriormente, ante Países Bajos en Ámsterdam.

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La prensa española aprovechó la visita de Caicedo a Madrid para preguntarle si le gustaría jugar en el Real Madrid, equipo que, según los rumores, está en búsqueda de un mediocampista de élite para la próxima temporada y el ecuatoriano sería uno en la baraja de opciones.

“Yo solo estoy enfocado en mi club, tengo contrato ahí, quiero ser una leyenda, si Dios quiere. Después de selección seguir allí y terminar de la mejor manera”, respondió de manera contundente el futbolista ecuatoriano de 24 años.

Moisés Caicedo firmó con el Chelsea en agosto de 2023 por un fichaje récord de 116 millones de euros que pagaron los Blues al Brighton.

El ecuatoriano es uno de los mejores del mundo en su posición y esta temporada registra 41 partidos con el club londinenses con saldo de cinco goles y una asistencia.