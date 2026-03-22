Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: Sigue aquí el partido de LaLiga
Derbi madrileño en el Estadio Santiago Bernábeu; el mexicano Obed Vargas inicia el duelo en la banca.
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Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 29 de LaLiga.
El conjunto merengue de Álvaro Arbeloa llega motivado al encuentro tras eliminar al Manchester City de la Champions League con un global de 5-1.
Mientras que los Colchoneros de Diego ‘Cholo’ Simeone también viene de avanzar a los Cuartos de Final de la Champions League al dejar fuera al Tottenham con un global de 7-5.
El mexicano Obed Vargas fue convocado para el Derbi madrileño, pero iniciará el partido en la banca con la esperanza de ver minutos en el segundo tiempo.
Alineaciones del Real Madrid vs. Atlético de Madrid
Real Madrid
- Andriy Lunin
- Dani Carvajal
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Fran García
- Thiago Pitarch
- Aurelien Tchouaméni
- Federico Valverde
- Arda Güler
- Brahin Díaz
- Vinícius Jr.
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Marcos Llorente
- David Hancko
- Robin Le Normand
- Matteo Ruggeri
- Koke
- Johnny Cardoso
- Giuliano Simeone
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
Sigue aquí el Real Madrid vs. Atlético de Madrid de la Jornada 29 de LaLiga
- Arranca el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.
- ¡Poste del Real Madrid! Carrerón de Fede Valverde para entrar al área y sacar un derechazo cruzado que se estrella en el palo de Musso al minuto 8.
- ¡Ahora se salva el Madrid! Llorente se sube al ataque y entra al área para sacar un disparo que alcanza a tapar Lunin, el balón queda suelto muy cerca de la línea de gol, pero el arquero ucraniano reacciona y se queda con el.
- ¡Gol del Atlético de Madrid! Ademola Lookman aparece dentro del área para sacar un derechazo que vence a Lunin para el 0-1 al minuto 33.
- Termina el primer tiempo en el Santiago Bernabéu.
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