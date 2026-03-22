Real Madrid Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: Sigue aquí el partido de LaLiga Derbi madrileño en el Estadio Santiago Bernábeu; el mexicano Obed Vargas inicia el duelo en la banca.

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Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 29 de LaLiga.

El conjunto merengue de Álvaro Arbeloa llega motivado al encuentro tras eliminar al Manchester City de la Champions League con un global de 5-1.

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Mientras que los Colchoneros de Diego ‘Cholo’ Simeone también viene de avanzar a los Cuartos de Final de la Champions League al dejar fuera al Tottenham con un global de 7-5.

El mexicano Obed Vargas fue convocado para el Derbi madrileño, pero iniciará el partido en la banca con la esperanza de ver minutos en el segundo tiempo.

Alineaciones del Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Real Madrid

Andriy Lunin

Dani Carvajal

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Fran García

Thiago Pitarch

Aurelien Tchouaméni

Federico Valverde

Arda Güler

Brahin Díaz

Vinícius Jr.

Atlético de Madrid

Juan Musso

Marcos Llorente

David Hancko

Robin Le Normand

Matteo Ruggeri

Koke

Johnny Cardoso

Giuliano Simeone

Ademola Lookman

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

Sigue aquí el Real Madrid vs. Atlético de Madrid de la Jornada 29 de LaLiga