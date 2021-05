"Libera todo lo que el año, fue un año difícil, todo lo que se hablaba, que si voy a salir que si no salía, yo lo expresé siempre que me quería quedar y así fue, durante un año tuve momentos muy buenos, momentos donde me lesioné, el COVID, el problema personal con todo lo de mi madre, un año difícil que termina de la mejor manera, quedando campeones, libera todo un poco, yo no lo veo así como liberar, lo veo más como una recompensa al sacrificio que haces durante todo el año", dijo Héctor Herrera en entrevista exclusiva con TUDN.