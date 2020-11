El Barcelona dio a conocer la gravedad de la lesión de Gerard Piqué

Las alarmas se encendieron para Ronald Koeman al minuto 62 en el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, pues Gerard Piqué no se levantó luego de Ángel Correa le cayera sobre la rodilla derecha; sin embargo, el primer reporte devolvió un poco la calma pues el club anunció que el central presenta un esguince en la rodilla derecha y no una rotura de ligamentos, como se temía, aunque al final no deja de ser un tema importante, pues podría perderse hasta ocho semanas en su recuperación.