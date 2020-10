Diego Simeone dejó fuera de la convocatoria a Luis Suárez

Luis Suárez no verá acción para este partido de LaLiga, luego de que Diego Simeone decidió dejarlo fuera de la convocatoria para enfrentar al Osasuna en la Jornada 8 del campeonato. La decisión responde a que el estratega no quiere sobrecargar a su delantero estelar por lo que irá a meterse a el Sadar sin centros delanteros, pues Diego Costa todavía no está en condiciones de jugar.