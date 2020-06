“El hecho de no tener público influye para el equipo local y visitante, hay gente que soporta de manera diferente las presiones. Siempre hablábamos los jugadores de los jugadores de práctica y de partido, que cambian dependiendo de la presión.

“Hay gente que soporta la presión y otros no, esto se ve en la Bundesliga y se puede ver en LaLiga . La diferencia la marcan los equipos grandes, que mantienen un nivel de concentración, ahí te das cuenta de la calidad de los jugadores dependiendo si hay gente o no hay gente”, comentó.

“El hecho de los cinco cambios depende. Los cinco se pueden hacer tres veces. No es tan fácil, porque tener que hacer los cambios en tres veces, no es lo mismo que tres cambios una vez cada una. Hacer cambios por hacer no es beneficioso. Por tener eso puedo perder el partido.