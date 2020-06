Demandará LaLiga a espontáneo del Mallorca vs. Barcelona

COMUNICADO DE LALIGA DE ESPAÑA

"Lo tenía planeado desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo", empezaba contando. "Desde antes de que se cancelara el partido, mi idea era sacarme una foto con Messi. Mi sueño es tener una foto con él y conocerlo. Pero primero he visto a Jordi Alba y me la hice con él. Después he ido a por Messi, pero por el virus no se ha querido sacar la foto. Luego la policía me lo ha hecho eliminar todo. El plan me ha fallado por los nervios", comentó el aficionado para COPE.