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    Mbappé no es convocado para el Barcelona vs. Real Madrid por lesión

    El cuadro blanco dio su convocatoria con 21 jugadores disponibles por Álvaro Arbeloa este domingo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mbappé no es convocado para el Clásico Barcelona vs. Real Madrid por Arbeloa

    El Clásico Barcelona vs. Real Madrid se jugará este domingo con la ausencia de Kylian Mabppé, quien no entró en la convocatoria final de Álvaro Arbeloa.

    Entre toda la revolución que se dio a media semana por la pelea de Tchouameni y Fede Valverde, el entrenador blanco esperaba contar con una de sus máximas figuras.

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    Arbeloa citó a 21 jugadores para el viaje a la Ciudad Condal donde no apareció Kylian Mbappé, en una lista donde aparecen un par de jugadores de la cantera.

    Mbappé, estuvo en la semana en la polémica por su último viaje a Italia con su pareja Ester Expósito, que le ha hecho ganarse varias críticas de los aficionados del Real Madrid.

    Se espera que el francés pueda estar en el cierre de la temporada, aunque es probable que guarde un mayor reposo para estar al 100 por ciento con Francia para el Mundial 2026.

    El delantero buscará romper la marca de más goles en la historia de las Copas del Mundo, al tener actualmente 12 en dos torneos, por los 16 de Miroslav Klose.

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