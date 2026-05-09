Obed suma minutos, pero Atlético cae con el Celta
La Jornada 35 de LaLiga continúa con este emocionante duelo.
Obed Vargas sigue sumando minutos en LaLiga y este sábado participó en la derrota del Atlético ante el Celta por la Jornada 35 del futbol español en juego celebrado en el Riyadh Air Metropolitano.
El conjunto colchonero tuvo una semana ajetreada y de malos resultados, poque perdió su oportunidad de colarse a la final de la UEFA Champions League a manos del Arsenal y ahora volvió a caer.
Y lo hizo por la mínima diferencia con un golazo de bandera de Borja Iglesias a los 62 minutos. Tan importantes como el gol fueron un par de atajadas de Radu a sendos remates de Sorloth y Cubo en los que ya se cantaba el empate.
Atlético llegó al partido ya clasificado a la siguiente Champions League (en cuarto sitio con 63 unidades) y con un Celta urgido por la victoria, precisamente, para acercarse a los torneos europeos y con el triunfo se puso a tres puntos de la Champions (50) o más bien del Betis (53) que es el quinto puesto de la competencia.
Obed Vargas ingresó al jueg a los 69 minutos por Alex Baena, en los pocos más de 21 minutos que estuvo sobre el terreno de juego se le notó participativo y con mucho contacto con el balón.
Pero poco pudo hacer para su causa y no logró ayudar a evitar la derrota, pero sí mantiene un ritmo regular en los partidos del Atlético esto rumbo a ser parte de la lista final de Javier Aguirre y la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
Sigue aquí las incidencias del partido:
- Todo listo para el arranque del partido.
- Arranca el partido.
- El duelo ha resultado muy reñido y con pocas oportunidades de gol.
- Sin embargo, Atlético ha estado más cerca del gol.
- Los de Madrid han tenido más el balón y están más cerca del arco de visitante, mientras Oblak apenas ha visto el esférico cerca de su arco.
- El encuentro se mantiene con mucha lucha en el medio campo y con disparos, o cabezazos desviados de los arcos.
- Finaliza la primera mitad.
- Inicia el segundo tiempo.
- Sorloth, a los 51 minutos, se fabrica la jugada más clara del partido con un remate de taquito que alcanza a desviar el arquero del Celta, Radu.
- Borja Iglesias pone al frente al Celta a los 61 minutos con un golazo.
- Obed Vargas ingresa al campo a los 69 minutos del partido, lo hizo por Alex Baena.
- Cubo se queda muy cerca de anota el gol del empate, pero el arquero Radu lo impidió con un gran lance.
- A Obed se le nota participativo y con mucho contacto con el balón.
- Finaliza el partido.