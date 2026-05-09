LaLiga Obed suma minutos, pero Atlético cae con el Celta La Jornada 35 de LaLiga continúa con este emocionante duelo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Obed Vargas se luce con asistencia en el Atlético de Madrid dentro de LaLiga

Obed Vargas sigue sumando minutos en LaLiga y este sábado participó en la derrota del Atlético ante el Celta por la Jornada 35 del futbol español en juego celebrado en el Riyadh Air Metropolitano.

El conjunto colchonero tuvo una semana ajetreada y de malos resultados, poque perdió su oportunidad de colarse a la final de la UEFA Champions League a manos del Arsenal y ahora volvió a caer.

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Y lo hizo por la mínima diferencia con un golazo de bandera de Borja Iglesias a los 62 minutos. Tan importantes como el gol fueron un par de atajadas de Radu a sendos remates de Sorloth y Cubo en los que ya se cantaba el empate.

Atlético llegó al partido ya clasificado a la siguiente Champions League (en cuarto sitio con 63 unidades) y con un Celta urgido por la victoria, precisamente, para acercarse a los torneos europeos y con el triunfo se puso a tres puntos de la Champions (50) o más bien del Betis (53) que es el quinto puesto de la competencia.

Obed Vargas ingresó al jueg a los 69 minutos por Alex Baena, en los pocos más de 21 minutos que estuvo sobre el terreno de juego se le notó participativo y con mucho contacto con el balón.

Pero poco pudo hacer para su causa y no logró ayudar a evitar la derrota, pero sí mantiene un ritmo regular en los partidos del Atlético esto rumbo a ser parte de la lista final de Javier Aguirre y la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Sigue aquí las incidencias del partido: