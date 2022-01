Andrés Guardado acuerda renovar contrato con Betis hasta 2023

"Viene un Mundial al final de este año y mi ilusión es estar ahí. Amplío mis posibilidades si me mantengo en un equipo de máxima exigencia y el Betis es una de las primeras opciones que tengo. Si el club cree que puedo aportar y seguir siendo útil, yo encantado de quedarme. En este momento no depende de mí. No me han llamado", dijo El Principito entrevista para La jugada de Sevilla de Canal Sur Radio.