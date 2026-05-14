México 2026 Julián Quiñones anota nuevo gol con el Al-Qadisiya ante Al-Hazm El mexicano iguala el liderato de goleo en la liga a falta de una jornada por terminar la campaña.

Video Julián Quiñones renueva con Al-Qadisiya de Arabia Saudita hasta 2030

Julián Quiñones volvió a hacer gol en la Liga de Arabia Saudita tras renovar con Al-Qadisiya, para llegar a 30 anotaciones en la presente temporada.

De cara a una posible convocatoria con México para el Mundial 2026 al aparecer en la prelista del Tri, el naturalizado empató el liderato de golea de la competición local.

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Así fue el gol de Julián Quiñones con Al-Qadisiya



Al minuto 13 del partido ante Al-Hazm, Julián Quiñones logró su gol 29 con un disparo dentro del área para vencer al portero Majed Al-Ghamdi.

Esta anotación significó la 30 de la temporada, con el que igualó en el liderato a Ivan Toney del Al-Ahli, que aún tiene dos partidos pendientes, por uno solo del mexicano.

En total, los números de Julián Quiñones este año en Arabia Saudita es de 34 goles con el resto de las competencias y desde que llegó en 2025 suma 70 participaciones en gol, con 59 anotaciones y 11 asistencias.

El próximo jueves 21 de mayo, el mexicano jugará su último duelo de la temporada ante Al Ittihad y posteriormente tomará vacaciones para luego reportar con la Selección Mexicana.