¿MLS o Liga MX? Gonzalo Pineda pone la mira en dirigir en Europa

“Creo que me quedó la ‘espina’ y el ‘gusanito’ de que como jugador no se pudieron dar las condiciones para que fuera a Europa, quizás no era lo suficientemente bueno para ir a ese nivel o quizás no se dieron las condiciones, pero si quiero vivir eso, el futbol europeo es algo que me apasiona mucho, me gusta mucho, me llama mucho el profesionalismo, el alto nivel al que juegan y me gustaría participar de eso”, sentenció.