    Lionel Messi

    Captan a Messi y Bad Bunny filmando un proyecto 'secreto'

    El futbolista argentino y el cantante puertorriqueño fueron vistos en Miami para grabar una nueva colaboración.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Captan a Messi y Bad Bunny grabando juntos ¿Una película?

    Lionel Messi y Bad Bunny fueron captados grabando en Miami y desataron la locura en redes sociales sobre su próxima y misteriosa colaboración.

    El usuario de Instagram diggzy, un fotógrafo de celebridades, fue quien capturó al futbolista argentino y al cantante puertorriqueño en una grabación de Miami.

    Hasta el momento se desconoce el proyecto en el que ambos participan, si se trata de alguna película, algún video musical o comercial.

    Sin embargo, todo apunta a que Messi y Bad Bunny están filmando algo con Adidas, marca que los patrocina y que ya ha sacado un par de tenis con colaboración de ambos. Incluso, en las fotografías se les ve usando ropa de la marca de las tres franjas.

    Recientemente, Bad Bunny dio detalles de la vez que conoció a Messi, a quien calificó de “tipazo, buena gente y callado”.

    Hace un año, en octubre del 2024, ambos protagonizaron un video de Adidas en el que se dedican una carta que generó millones de vistas alrededor del mundo.

    Lionel Messi se encuentra disputando los Playoffs de la MLS con Inter Miami, con quien acaba de renovar hasta 2028; este sábado 1 de noviembre se enfrentarán al Nashville SC en la Primera Ronda.

    Mientras que Bad Bunny está enfocado en preparar su show de medio tiempo para el Super Bowl LX. La elección del reggaetonero puertorriqueño le trajo críticas a la NFL de prensa, aficionados y hasta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Sin embargo, la NFL, a través del comisionado Roger Goodell, respaldó a Bad Bunny y aseguró que, guste o no, él será el artista encargado del Super Bowl que se celebrará el 8 de febrero del 2026 en Santa Clara, California.

    Video ¡Se paraliza el internet! Messi y Bad Bunny se dedican emotiva carta

    Relacionados:
    Lionel MessiInter Miami CFFutbol

