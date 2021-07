Jaime Lozano: "Tenemos una selección que te llena de ilusión"

Jaime Lozano Mexico Head Coach during the game Mexico vs France, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Tokyo Stadium, on July 22, 2021.



Jaime Lozano Director Tecnico de Mexico durante el partido Mexico vs Francia, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Tokyo, el 22 de Julio de 2021. Crédito: David Leah/David Leah