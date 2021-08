"Mira, no lo recuerdo muy bien, tenía 12 años, pero este no es un tema aquí. Sabemos lo hábil que es México, sabemos que será un partido difícil, pero también sabemos lo hábiles que somos también. Estamos muy concentrados para el juego de mañana y espero que nuestro equipo pueda entregar el 100 por ciento y mostrar todas nuestras habilidades en el campo. El que gane lo hará porque es el mejor equipo. Estamos enfocados, listos y no puedo esperar para jugar este partido", indicó.