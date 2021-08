Jaime Lozano abre la puerta para seguir con la Selección

"Yo como atleta no pude estar nunca, era una asignatura pendiente y creo que estar era un éxito pero no nos íbamos a conformar con eso, íbamos avanzando y jugando contra distintos equipo se me acercaba los entrenadores a saludar y a agradecer, varios de ellos me decían que tenía un equipo y que nos íbamos a llevar una medalla, uno sabe cuando te lo dicen por quedar bien y no creo que era el caso, creo que somos el equipo que más goles hizo en el torneo, quitando el juego contra Japón y Brasil, ganamos por diferencia significativa y el bronce me sabe a la de oro”.