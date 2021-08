¡Lozano perfila a los 11 guerreros que enfrentarán a Brasil!

Otro que volverá a la titularidad es Carlos Rodríguez, el mediocampista del Monterrey que no pudo estar en el partido ante Corea del Sur tras ser expulsado en contra de Sudafrica, no obstante, está listo para reaparecer en la media cancha donde su labor ha sido fundamental para esta selección olímpica y Lozano no tiene duda de que debe estar ante los sudamericanos.