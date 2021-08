Figuras mexicanas reaccionaron ante el bronce olímpico del Tri

Diego Lainez of Mexico during the match Mexico vs Japan, Corresponding to the Mens Bronze Medal Match, at the XXXII Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on August 06, 2021.



Diego Lainez de Mexico durante el partido Mexico vs Japon, correspondiente al Partido por la Medalla de Bronce Masculina, en los XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2020, en el Estadio Saitama, el 6 de agosto de 2021. Crédito: Adrian Macias/Adrian Macias