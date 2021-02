Mancilla indicó que Carlos Bustos y el ‘Chepo’ de la Torre también “son entrenadores que me dejaron mucho y espero poder utilizar lo que yo pude prender de ellos, más toda la preparación que estoy haciendo y llegar a poder a dirigir y hacerlo de buena manera. El hecho que me haya ido bien como jugador no me asegura el éxito como entrenador”.