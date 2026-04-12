    Futbol

    Ederson estalla y golpea cámara de TV en pleno partido del Fenerbahce

    Una de las cámaras de transmisión hizo enfurecer al portero brasileño por acercarse demasiado a él.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video ¿Qué hacía ahí? Ederson estalla y golpea cámara de TV en pleno juego

    Ederson, compañero de Edson Álvarez en el Fenerbahce, protagonizó un insólito momento en la Superliga de Turquía durante el partido ante Kayserispor.

    El portero brasileño, ex del Manchester City, se encontraba tirado en el césped quejándese de un golpe cuando una de las cámaras de transmisión, a través de una grúa, se acercó demasiado a él en una imagen pocas veces vista en el futbol.

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    Ederson se incomodó al sentir la cámara encima de él y optó por golpearla para alejarla y que posteriormente fuera atendido por el cuerpo médico del club. La imagen le está dando la vuelta al mundo en redes sociales.

    El Fenerbahce terminó el partido goleando 0-4 al Kayserispor con un doblete de Anderson Talisca y goles de N’Golo Kanté y Nene Dorgeles.

    Cabe recordar que, Edson Álvarez se sigue recuperando de una operación en su tobillo izquierdo a la que se sometió en febrero pasado. El Machín podría volver a las canchas a finales de este mes o a principios de mayo, un mes antes del Mundial 2026.

    Fenerbahce lucha por el título de la Superliga de Turquía con Galatasaray que es líder del torneo con 68 puntos, dos más que el equipo de Edson Álvarez.

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