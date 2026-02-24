    Guatemala Liga Nacional

    Futbolista Derrikson Quirós pide matrimonio, rompe compromiso y anota golazo

    Este futbolista tico vivió una semana caótica con propuesta, rompimiento y un golazo incluido.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Caótica semana! Jugador pide matrimonio y rompe en menos de 72 horas

    Xelajú fue eliminado de la Concacaf Champions Cup por Monterrey y días después el nombre de Derrikson Quirós se volvió viral en todo el mundo.

    Este jugador de Costa de Rica, que milita en el futbol de Guatemala desde el 2025, dio la nota por la semana tan caótica que vivió en el tema personal y profesional.

    LA HISTORIA DE DERRIKSON QUIRÓS


    Derrikson Quirós es nacido en Costa Rica en 2001 y cuenta con 24 años de edad. Surgió en las fuerzas básicas de Limón en su país y luego pasó por varios equipos como Sporting FC, Garabito, Cartaginés, Santos FC, Jaco FC, Guadalupe, CS Uruguay y Municipal Desamparados.

    El pasado 15 de febrero en el partido de Xelajú ante Marquense, Quirós decidió proponerle matrimonio a su pareja, Wendy Nicole, al acabar el partido y recibió un contundenten "sí".

    Todo era felicidad para la pareja, pero el pasado miércoles 18 de febrero, en menos de 72 horas, la pareja rompió y el futbolista lanzó el mensaje en redes sociales.

    " Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con resperto y madurez", escribió en su cuenta de Instagram, @derrikson12.

    La sonrisa volvió con Derrikson Quirós el pasado domingo al anotar un g olazo para el triunfo de Xelajú 2-1 ante Mixco, para subir al cuarto lugar de la tabla con ocho partidos disputados.

    Relacionados:
    Guatemala Liga NacionalDerrickson Quirós

