"Se lo dedicó a toda la gente, a toda la afición que me apoyó porque sabían que estaban lesionado y seguían apoyándome, entones es a la afición y a toda la familia. Soy un jugador que no me gusta conformarme, aun estando al 100 quiero dar el 110, me gusta ir mejorando, ayudar a los compañeros y eso se ve reflejado en la cancha cuando cada quien aporta su granito de arena".