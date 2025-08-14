    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo y el millonario acuerdo con Georgina en caso de separación

    Luego de anunciar que se van a casar, se filtró un acuerdo que la pareja firmó hace unos años atrás.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron oficialmente su compromiso matrimonial tras casi una década de relación y una familia formada por cinco hijos.

    La noticia fue compartida por la influencer en redes sociales, generando una ola de felicitaciones y comentarios alrededor de una de las parejas más mediáticas del planeta.

    Sin embargo, junto a la emoción por la boda, salió a la luz un dato que ha acaparado titulares: el sólido acuerdo prenupcial que protege tanto al futbolista como a su futura esposa.

    Según la revista portuguesa TV GUIA, el documento, firmado después del nacimiento de su primera hija en común, Alana Martina, estipula que, en caso de separación, Georgina recibiría una pensión vitalicia superior a 114,000 dólares mensuales.

    Además, la modelo pasaría a ser propietaria de la lujosa mansión de CR7 en La Finca, Madrid, valorada en más de 5.64 millones de dólares.

    Este acuerdo busca garantizar estabilidad y bienestar a Georgina y a sus hijos, sin importar el futuro de la relación.
    Para Cristiano, con una fortuna estimada en 671 millones de dólares y un contrato con el Al-Nassr que le reporta 230 millones anuales, representa también una forma de proteger sus activos y evitar incertidumbres.

