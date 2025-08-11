Video ¡Una locura! Esto vale el anillo de compromiso que dio CR7 a Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hicieron oficial su compromiso este lunes tras casi una década de relación, luciendo un espectacular anillo cuyo valor estimado oscila entre 6 y 12 millones de euros.

La joya, con un diamante central de dimensiones extraordinarias, ha captado la atención tanto por su tamaño como por su calidad.

Preguntado por medios locales, el joyero madrileño Ignacio Torres, fundador de IT Joyas, calcula que la piedra principal pesa entre 40 y 45 quilates, una medida extremadamente rara en el mercado.

Según sus estimaciones, el precio rondaría los 6 millones de euros, mientras que la revista ¡HOLA! eleva la cifra hasta 12 millones, considerando factores como la pureza y el color del diamante, además de los diamantes más pequeños que lo rodean.

Piezas de este calibre se encuentran en un segmento de exclusividad absoluta. Los diamantes que superan los 30 quilates son ya excepcionales; alcanzar o sobrepasar los 40 los coloca en un nivel reservado a subastas internacionales o transacciones privadas.

A la cifra final del anillo se añade el trabajo de orfebrería, el uso de metales preciosos en la montura y el valor artístico de su diseño. Este compromiso no solo sella una historia de amor, sino que también exhibe una pieza digna de los coleccionistas más exigentes del mundo de la alta joyería.