Cristiano Ronaldo volvió a brillar con el Al Nassr al marcar con un Hat Trick en el amistoso ante el cuadro del Río Ave.

En cancha del estadio Algarve, el atacante se lució ante el público portugués que se dio cita en el inmueble.El cuadro árabe se adelantó con gol de Simakan a los 15 minutos y el show de Cristiano Ronaldo comenzó al minuto 44 cuando anotó el primer gol en cuenta.

Al 63’ el portugués marcó su segunda anotación del partido con un gran cabezazo y el triplete lo completó cinco minutos más tarde desde el punto penal.

Después de su hat trick, Cristiano Ronaldo salió del campo en medio de la ovación de los aficionados. Otro de los futbolistas que recibió los aplausos fue Joao Félix que volvió a lucir en el partido donde hizo una buena dupla con CR7.

El próximo domingo Cristiano Ronaldo y el Al Nassr volverán a la acción cuando se enfrenten en amistoso al Almería.