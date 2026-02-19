    Mundial 2026

    Mundial 2026: ¿Por qué Javier Aguirre no llamó a Diego Lainez vs. Islandia?

    El técnico mexicano decidió no llamar al futbolista de Tigres para el partido ante Islandia, por lo que se diluye la posibilidad de Copa del Mundo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¿Se queda sin Mundial? La razón por la que Aguirre no llamó a Diego Lainez

    El técnico Javier Aguirre dio su convocatoria para el partido de preparación ante Islandia de la próxima semana y una de las sorpresas que arrojó la lista fue el no llamado del futbolista de Tigres, Diego Lainez.

    Al no ser Fecha FIFA, el ‘Vasco’ conformó su lista con jugadores de la Liga MX, por lo que era buen momento para ver al jugador Universitario. Al respecto el reportero de TUDN, Gibrán Araige, quien aseguró que no son temas de salud, por lo que futbolista se encuentra perfectamente. “Lo que me cuentan es que Lainez no terminó de llenarle el ojo al Vasco y se complica su llamado a la lista final”.

    Araige agregó que Lainez tuvo oportunidades como contra Bolivia y dejó mucho qué desear. “Son dudas que tiene el Vasco y empezar a cortar”.

    Faitelson le cuestionó el hecho de que se le analiza a Lainez por el hecho de un partido ante Bolivia y no lo que hace el mexicano con su club Tigres. “Diego ha tenido ocho convocatorias y ha jugado 140 minutos", remató Araige.

    Video Javier Aguirre se encomienda en Selección Mexicana al tridente ofensivo de Chivas
