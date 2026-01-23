Mundial 2026 La marca perfecta en penales de Bélgica en Mundiales En el Mundial de México '86, en el partido España ante Bélgica se dio este hecho inédito en una Copa del Mundo.

Por: Redacción Síguenos en Google

Video ¿Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en Canadá en el Mundial 2026?

En la Copa del Mundo de México ’86 ningún partido de los Octavos de Final terminó empatado, siempre hubo un ganador, aunque sea en tiempo extra. En Cuartos, tres de los cuatro quedaron igualados definiendo la clasificación en serie de penales.

En el compromiso España ante Bélgica en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro resultó muy parejo con escazas oportunidades. Jan Ceulemans pone al frente a los belgas al minuto 34, pero al 85 la Furia Roja logra el empate a un gol, con disparo de Juan Antonio Señor.

PUBLICIDAD

En la ronda de penales, Bélgica tomó la ventaja con gol de Enzo Scifo. Chendo empata a dos. Hugo Bross firma el tercero de los Diablos Rojos, Butragueño lo iguala a tres. Patrick Vervoot concreta el cuarto de los belgas. Víctor Muñoz lo vuelve a igualar.