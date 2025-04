Pese a que el FC Barcelona no convocó al portero alemán Marc-André Stegen para el duelo de este martes de la Jornada 33 de LaLiga , aunque Hansi Flick aseguró el lunes que estaba totalmente recuperado de su lesión, se espera sí esté para la Final de la Copa del Rey ante el Real Madrid.

El arquero alemán no ha recibido aún el alta médica , pero en cualquier momento lo haría. Así lo informó el diario español Sport.

Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a jugar o le vaya arrebatar de inmediato el puesto a Szcezny que es el arquero titular de Flick, pero sí aumentará la competencia en el arco del Barcelona.

El arquero alemán regresará a una convocatoria luego de estar de baja siete meses por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha y que de inicio se dijo que no jugaría hasta la siguiente campaña.

Ahora, Stegen no solo tiene en mente la final de la Copa del Rey, si no además los últimos juegos de LaLiga, una posible Final de Champions League el 31 de mayo y el Final Four de la UEFA Nations League en la que su selección participará y en la que, tras el retiro de Manuel Neuer del equipo, es el relevo natural.