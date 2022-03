Ramón 'Primitivo' Maradiaga pide a Honduras no ser escalón para que México clasifique

"El vestir una camisa de la Selección, el poder estar ahí enfrentando a un rival como México y luego Jamaica, debe ser un orgullo, ante México es un rival al cual se le quiere ganar sí o sí, a veces no importan las formas y digo a veces porque a mí me tocó enfrentarlo y siempre buscamos la mejor forma para poderlos derrotar, pero creo que la motivación tiene que ser intrínseca, algo interno que sentirlo, no necesito una motivación extra, que el estadio este lleno, que me motiven económicamente, el simple hecho de haber sido convocado y tener esa posibilidad de poder jugar ante rivales que tienen renombre mundial, me tiene que dar una motivación para poder decir que me voy a entregar al máximo y lograr de esa manera cerrar esta ronda bien, no voy a decir con la frente en alto, pero bien, de que ellos pudieron haber hecho las cosas mejor, que cerraron dignamente la clasificación".