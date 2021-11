Davino sobre funcionamiento del Tri: "Ojalá nunca toquemos fondo"

"Segundo, siempre ha sido difícil jugar allá, me tocaron dos o tres eliminatorias, no me tocó ganar, entonces tampoco es algo nuevo, lo que sí quizá no nos gusta es lo que vemos del funcionamiento del equipo, parecía que al principio del proceso venía jugando bien la selección, avanzando y ahora parece que se ha frenado un poco, puede ser por los momentos de los jugadores, la falta de trabajo, tal vez porque los dos o tres mejores jugadores al frente no están como quisiéramos y la segunda línea está muy lejos de ese nivel, muchas cosas que analizar desde adentro", comentó para Línea de 4.