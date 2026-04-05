Toluca Toluca vs. LA Galaxy: Jugadores a seguir en Cuartos de Concacaf Champions Cup Tanto los Diablos Rojos como el cuadro angelino cuentan con jugadores letales en sus filas que podrían hacer la diferencia en la eliminatoria.

Video Toluca vs. LA Galaxy: Jugadores a seguir en la Concacaf Champions Cup

Para los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup se medirán dos de los equipos más laureados en sus respectivas ligas, el Toluca, con 12 títulos en la Liga MX y LA Galaxy, máximo ganador de la MLS con cinco campeonatos.

La historia ganadora de estos dos conjuntos sin duda se debe a la calidad de las plantillas con las que normalmente han contado a lo largo de su historia, por lo que siempre tienen en sus filas a esos elementos desequilibrantes, que resuelven en cualquier momento con una sola jugada o un gol de la nada, con los jugadores a seguir.

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Esos llamados cracks son jugadores que deben ser tomados en cuenta por los equipos rivales y hasta por la afición, por el daño que pueden hacer en cualquier momento, esos que sin duda hacen la diferencia en un partido y que tanto Toluca como LA Galaxy tendrán en sus alineaciones al momento de enfrentarse.

JUGADORES A SEGUIR DEL TOLUCA VS. LA GALAXY

El Toluca actualmente cuenta con el delantero más letal de los últimos torneos, Paulinho, quien se ha declarado campeón goleador de los últimos tres torneos de la Liga MX, ha conducido a los Diablos Rojos al Bicampeonato y actualmente suma seis goles y dos asistencias en el Clausura 2026.

Dentro de estos jugadores que hacen la diferencia en un equipo, sin duda en el conjunto escarlata la figura de Alexis Vega es de mucho peso, quien sin duda se ha convertido en el alma del equipo y el dueño del mediocampo, por quien pasan todos los balones al momento de ir al ataque.



Por su parte, LA Galaxy, quien no ha tenido los mejores números en esta temporada al marchar en décimo lugar de la Conferencia Oeste, sí cuenta con uno de los goleadores letales del torneo, João Klauss, quien actualmente cuenta con cinco goles en el mismo número de partidos jugados, por lo que el Toluca deberá poner especial atención en él.