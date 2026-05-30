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    Toluca vs. Tigres: Alineaciones confirmadas para la final de Concacaf Champions Cup

    Antonio Mohamed y Guido Pizarro eligieron a estos futbolistas para el arranque de la Gran Final.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Toluca y Tigres confirman alineaciones para la final de Concacaf

    Toluca y Tigres definirán al Campeón de la Concacaf Champions Cup, este encuentro se disputará en la cancha del Nemesio Diez.

    Los Diablos Rojos bajo el mando de Antonio Mohamed, tendrá a lo mejor que tiene para el silbatazo inicial, en el que sale de la siguiente forma:

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    • Luis García
    • Bruno Méndez
    • Andrés Pereira
    • Everardo López
    • Nico Castro
    • Franco Romero
    • Jesús Angulo
    • Marcel Ruiz
    • Simón Santiago
    • Helinho
    • Paulinho.

    Guido Pizarro por su parte, dejó en la banca a uno de sus hombres importantes suponiendo que venga una posible prorroga, con lo que saldrá así para el inicio:

    • Nahuel Guzmán
    • Jesús Garza
    • César Araujo
    • Jaquim
    • Vladimir Loroña
    • Rómula Zanre
    • Fernando Gorriarán
    • Ángel Correa
    • Diego Lainez
    • Ozziel Herrera
    • Rodrigo Aguirre.

    Esta final pone en juego el título de la Concacaf que también dará el boleto al Mundial de Clubes que organiza la FIFA.

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