Toluca Toluca vs. Tigres: Alineaciones confirmadas para la final de Concacaf Champions Cup Antonio Mohamed y Guido Pizarro eligieron a estos futbolistas para el arranque de la Gran Final.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Toluca y Tigres confirman alineaciones para la final de Concacaf

Toluca y Tigres definirán al Campeón de la Concacaf Champions Cup, este encuentro se disputará en la cancha del Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos bajo el mando de Antonio Mohamed, tendrá a lo mejor que tiene para el silbatazo inicial, en el que sale de la siguiente forma:

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Luis García

Bruno Méndez

Andrés Pereira

Everardo López

Nico Castro

Franco Romero

Jesús Angulo

Marcel Ruiz

Simón Santiago

Helinho

Paulinho.

Guido Pizarro por su parte, dejó en la banca a uno de sus hombres importantes suponiendo que venga una posible prorroga, con lo que saldrá así para el inicio:

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

César Araujo

Jaquim

Vladimir Loroña

Rómula Zanre

Fernando Gorriarán

Ángel Correa

Diego Lainez

Ozziel Herrera

Rodrigo Aguirre.