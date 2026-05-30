Toluca vs. Tigres: Alineaciones confirmadas para la final de Concacaf Champions Cup
Antonio Mohamed y Guido Pizarro eligieron a estos futbolistas para el arranque de la Gran Final.
Video Toluca y Tigres confirman alineaciones para la final de Concacaf
Toluca y Tigres definirán al Campeón de la Concacaf Champions Cup, este encuentro se disputará en la cancha del Nemesio Diez.
Los Diablos Rojos bajo el mando de Antonio Mohamed, tendrá a lo mejor que tiene para el silbatazo inicial, en el que sale de la siguiente forma:
- Luis García
- Bruno Méndez
- Andrés Pereira
- Everardo López
- Nico Castro
- Franco Romero
- Jesús Angulo
- Marcel Ruiz
- Simón Santiago
- Helinho
- Paulinho.
Guido Pizarro por su parte, dejó en la banca a uno de sus hombres importantes suponiendo que venga una posible prorroga, con lo que saldrá así para el inicio:
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- César Araujo
- Jaquim
- Vladimir Loroña
- Rómula Zanre
- Fernando Gorriarán
- Ángel Correa
- Diego Lainez
- Ozziel Herrera
- Rodrigo Aguirre.
Esta final pone en juego el título de la Concacaf que también dará el boleto al Mundial de Clubes que organiza la FIFA.