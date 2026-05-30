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    Toluca vs. Tigres: Horario y dónde ver la Final de la Concacaf Champions Cup

    Diablos Rojos y Universitarios anhelan un título internacional y este compromiso es buena oportunidad para trascender, tras fracasar en Liga MX.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Toluca vs. Tigres: Horario y dónde ver la Final de la Concacaf Champions Cup

    Final mexicana en Concacaf Champions Cup con el compromiso entre los Diablos Rojos del Toluca ante los Tigres del Universitario de Nuevo León. En el camino, los mexicanos eliminaron a los equipos de la MLS y ahora tendrán la oportunidad de trascender en el plano internacional, tras quedar eliminados en la Liga MX.

    Toluca viene de eliminar al LAFC por marcador global de 5-2, en el último partido en el Nemesio Diez solo hubo un equipo y esos fueron los Diablos Rojos al golear 4-0 al cuadro de la MLS.

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    Tigres, por su parte, se impuso por global de 2-0 a Nashville para acceder a esta instancia final. Ahora los equipos de los técnicos Antonio Mohamed y Guido Pizarro querrán trascender en el plano internacional con el boleto al Mundial de Clubes, que otorga este certamen por ser campeón.

    Toluca vs. Tigres: Horario y dónde ver la Final de la Concacaf Champions Cup

    Cuándo es Toluca vs. Tigres: Sábado 30 de mayo del 2026 en el estadio Nemesio Diez.
    A qué hora es el Toluca vs Tigres: A las 18:00 horas en el Centro de México (20:00 ET y 17:00 PT en los Estados Unidos
    Dónde ver el Toluca vs. Tigres: En los Estados Unidos a través de UniMás y ViX.

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