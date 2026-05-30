Toluca Toluca vs. Tigres: Horario y dónde ver la Final de la Concacaf Champions Cup Diablos Rojos y Universitarios anhelan un título internacional y este compromiso es buena oportunidad para trascender, tras fracasar en Liga MX.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Final mexicana en Concacaf Champions Cup con el compromiso entre los Diablos Rojos del Toluca ante los Tigres del Universitario de Nuevo León. En el camino, los mexicanos eliminaron a los equipos de la MLS y ahora tendrán la oportunidad de trascender en el plano internacional, tras quedar eliminados en la Liga MX.

Toluca viene de eliminar al LAFC por marcador global de 5-2, en el último partido en el Nemesio Diez solo hubo un equipo y esos fueron los Diablos Rojos al golear 4-0 al cuadro de la MLS.

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Tigres, por su parte, se impuso por global de 2-0 a Nashville para acceder a esta instancia final. Ahora los equipos de los técnicos Antonio Mohamed y Guido Pizarro querrán trascender en el plano internacional con el boleto al Mundial de Clubes, que otorga este certamen por ser campeón.

Toluca vs. Tigres: Horario y dónde ver la Final de la Concacaf Champions Cup