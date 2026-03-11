Tigres no logra viajar a Cincinnati por culpa de Donald Trump
El cuadro de la Liga MX deberá viajar el mismo día de partido de la Concacaf Champions Cup.
Tigres no pudo viajar este miércoles a Cincinnati de cara al partido ante Cincinnati por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.
De acuerdo a información de Vladimir García de TUDN, el espacio aéreo de la ciudad de los Estados Unidos estuvo restringido por la visita del presidente Donald Trump.
"El equipo no pudo viajar a Cincinnati, debido a que estuvo cerrado el espacio aéreo por la visita de Trump a la ciudad. Cuando dieron luz verde, recomendaron ya no viajar hoy porque a la hora de llegada del avión de Tigres no iba a haber oficiales de migración. El equipo viajará este jueves 8 am CT de México, 10 am ET de Estados Unidos".
TIEMPO DE VUELO DE MONTERREY A CINCINNATI
Es algo atípico en una competencia internacional el viajar el msismo día de partido, más en América por los tiempos de traslado son mayores que en Europa que a veces se puede hacer, aunque no es lo permitido.
El vuelo de Monterrey a Cincinnati tiene una duración de 3 a 4 horas, por lo que el plantel felino llegaría casi a medio a Estados Unidos, más el tiempo que pase por migración.
El partido Tigres vs. Cincinnati está programado a jugarse a las 6:00pm CT de México / 8:00pm del ET de Estados Unidos, por lo que solo tendría un descanso de menos de cinco horas.
Hasta el momento, Concacaf no ha dado una postura sobre este hecho o si el partido cambie de horario por estas razones.